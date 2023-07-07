Россия заняла пятое место по импорту томатов из Турции в январе-июне

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В I полугодии 2023 года Россия импортировала из Турции томатов на $29,563 млн и заняла среди стран-импортеров томатов пятое место, сообщило Anadolu со ссылкой на Ассоциацию союзов экспортеров Юго-Восточной Анатолии.

Сравнительные показатели агентство не приводит.

Всего в первом полугодии Турция экспортировала 325,2 тысячи тонн томатов на $326 млн против 287,1 тысячи тонн на $247,6 млн годом ранее. Продукция отправлялась в 48 стран. Ведущим импортером стала Румыния, куда отправлено томатов на $60,8 млн. Далее следуют Украина - на $51,3 млн, Польша - на $38,6 млн, Германия - на $35,3 млн.

Российский Минсельхоз подготовил проект приказа об увеличении квоты на поставки томатов из Турции на 150 тысяч тонн, до 500 тысяч тонн (накопительным итогом).

Россия начала квотировать поставки томатов из Турции из-за инцидента с российским истребителем в небе над Сирией осенью 2015 года. Россия тогда с 1 января 2016 года запретила ввоз овощей и фруктов из Турции. Поставки томатов возобновились с 1 ноября 2017 года после длительных переговоров.

Сначала для турецких поставщиков была установлена квота в объеме 50 тысяч тонн, затем она была увеличена до 100 тысяч тонн, в апреле 2019 года - до 150 тысяч тонн, в феврале 2020 года - до 200 тысяч тонн, в январе 2021 года - до 250 тысяч тонн, весной 2021 года - до 300 тысяч тонн, в апреле 2022 года - до 350 тысяч тонн.