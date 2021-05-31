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Турции увеличили квоту на импорт томатов до 300 тысяч тонн

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Минюст зарегистрировал приказ Минсельхоза об увеличении квоты Турции на поставки томатов на 50 тысяч тонн, до 300 тысяч тонн. Приказ, подписанный 23 апреля 2021 года, размещен на официальном портале правовой информации.

Минсельхоз предложил увеличить турецкую квоту в начале апреля.

По данным Федеральной таможенной службы на 4 апреля 2021 года, Турция поставила в Россию 234 372 тонны томатов (код ТН ВЭД ЕАЭС 0702 00 000) при установленном разрешенном объеме их ввоза в 250 тысяч тонн.

Как соообщало Anadolu, экспортеры томатов из Турции довольны решением России увеличить квоту на поставки томатов, но просят вовсе квоты отменить.

Квота на поставки томатов из Турции была введена после конфликта между двумя странами из-за сбитого над Сирией российского истребителя осенью 2015 года.

Россия тогда с 1 января 2016 года запретила ввоз овощей и фруктов из Турции. Поставки возобновились с 1 ноября 2017 года после долгих переговоров, но турецким востаавщикам ввели квоту в 50 тысяч тонн, которую постепенно увеличивали.

Турция занимает 4-е место в мире по производству томатов - 13 млн тонн в год.

Турция Минсельхоз Минюст

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