В "АвтоВАЗе" заверили, что не будут поднимать цены из-за повышения утильсбора

В то же время глава компании допустил, что на цены может повлиять рост курса доллара

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Решение правительства об увеличении утилизационного сбора на автомобили с 1 августа не приведет к росту цен на продукцию "АвтоВАЗа", сообщил глава компании Максим Соколов.

"Идет обсуждение вопросов в связи с анонсируемыми решениями по увеличению утильсбора. Я могу сразу заверить всех – и наших потенциальных клиентов, и всех, кто интересуется продукцией "Автоваза": именно это решение никак не отразится на ценах на российскую продукцию "АвтоВАЗа", поскольку здесь у нас присутствует высокий уровень локализации нашей продуктовой линейки. И уже многие годы "АвтоВАЗ" в полном объеме компенсирует утильсбор, поэтому увеличение его по отношению к импортируемому по прямому или скрытому импорту автомобиля нейтрально", - сказал Соколов журналистам на форуме "Иннопром".

В то же время, по его словам, на цены может повлиять рост курса доллара по отношению к рублю, который "так или иначе влияет на отпускные цены наших поставщиков комплектующих, различных узлов".

"И даже если, условно говоря, мы имеем дело с российскими юридическими лицами, то субкомпоненты, материалы, сырье во многом они получают из-за рубежа. Поэтому влияние определенное оказывается. Какое и с каким лагом, так сказать, с точки зрения подписанных контрактов, здесь надо анализировать в конкретный момент для конкретной модели. Но то, что это влияние будет, это безусловно так. Это реалии нашей экономической жизни", - отметил он.

При этом "АвтоВАЗ" будет стараться "минимизировать этот процесс", добавил Соколов.

"В ценах это может отразиться в ближайшие месяцы уже, когда закончатся поставки импортных материалов и сырья по фиксированным ценам", - сказал он.

Согласно постановлению правительства, утильсбор на легковые, легкие коммерческие (LCV), грузовые автомобили и автобусы с 1 августа будет проиндексирован в размере от 1,7 до 3,7 раза в зависимости от вида автотехники и объема двигателя. Индексация затронет новые и подержанные автомобили, импортируемые юридическими лицами, но не коснется физических лиц, которые ввозят машины с объёмом двигателя до 3 л для личного пользования.