Путин подписал закон об удаленной идентификации нерезидентов

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет российским банкам и платформам по выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА) поручать зарубежным банкам или организациям финансового рынка идентификацию иностранных клиентов.

Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон был принят Госдумой 28 июня и одобрен Советом Федерации 5 июля. Документ (№ 321728-8) был внесен в парламент в конце марта.

Удаленную идентификацию нерезидентов в РФ смогут проводить не только банки, но и профессиональные участники рынка ценных бумаг (за исключением инвестиционных советников), операторы инвестиционной платформы, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также операторы по выпуску ЦФА.

При этом ЦБ РФ по своему требованию сможет запретить банку передавать идентификацию клиентов и их представителей иностранной организации. В таком случае банк должен будет расторгнуть договор в течение пяти рабочих дней после получения решения регулятора. Кроме этого, банк должен будет расторгнуть договор с иностранным партнером в одностороннем порядке, если он в течение года неоднократно предоставлял недостоверные сведения.

Перечень государств, резиденты которых смогут проводить в России удаленную идентификацию, будет утверждаться правительством РФ по согласованию с ФСБ и ЦБ.

Одновременно подписанный закон существенно снижает пороги, при которых операции с иностранными клиентами подлежат в РФ обязательному контролю. Ранее ему подлежали операции на сумму 1 млн руб. и выше (либо эквивалент в иностранной валюте). В подписанном законе уточняется, что операция с денежными средствами на сумму, равную или выше 50 тыс. руб., подлежит обязательному контролю в случае, если она совершается по поручению клиента - иностранного гражданина. При поручении клиента - иностранного юридического лица порог контроля устанавливается в размере 500 тыс. руб. Новые пороги действуют только в случае, если идентификация была проведена удаленно.

Закон вступит в силу через 10 дней.