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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:36

Доллар перешел к снижению вслед за доходностью US Treasuries на данных об инфляции в США

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Курс доллара перешел к снижению к основным мировым валютам вместе с доходностью государственных облигаций США после публикации данных, указавших на более значительное, чем ожидалось, замедление инфляции в Штатах в июне.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в июне выросли на 3% в годовом исчислении, сообщило Министерство труда страны. Инфляция замедлилась по сравнению с 4% в мае и обновила минимум с марта 2021 года.

Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал инфляцию на уровне 3,1%.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику курса доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), к 15:36 по Москве потерял 0,61%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,55%.

Пара евро/доллар торгуется на уровне $1,1070, евро прибавил 0,54%. Курс фунта стерлингов к доллару вырос на 0,23% и составляет $1,2962. До публикации данных об инфляции евро дорожал на 0,13%, фунт дешевел на 0,17%.

Сырьевые товары активно дорожают. Котировки августовских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex повысились на 0,9%, до $1955,4 за тройскую унцию. Фьючерсы на нефть марки Brent превысили отметку в $80 за баррель впервые с 1 мая.

Доходность 10-летних государственных облигаций США снизилась на 6 базисных пунктов и составляет 3,917%. Доходность двухлетних госбондов понизилась на 9 б.п., до 4,788%. Перед выходом статистики эти показатели составляли 3,943% и 4,814% соответственно.

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