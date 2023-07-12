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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:36

Банк Канады повысил базовую ставку до максимальных с 2001 года 5%

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Банк Канады повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до максимальных с 2001 года 5% годовых. Решение регулятора совпало с ожиданиями рынка.

ЦБ отметил, что высокие потребительские расходы и низкая безработица продолжают оказывать повышательное давление на инфляцию, особенно в секторе услуг.

Руководство ЦБ пересмотрело свой инфляционный прогноз и теперь ожидает, что инфляция останется в районе 3% в течение всего следующего года и достигнет целевого показателя в 2% только в середине 2025 года.

Темпы роста потребительских цен в Канаде в мае замедлились до 3,4% в годовом выражении с 4,4% в апреле.

Банк Канады продолжит следить за динамикой инфляции и сохраняет приверженность восстановлению ценовой стабильности, говорится в заявлении регулятора.

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