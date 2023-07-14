Биржевой комитет ФАС одобрил расчет индексов цен на топливо

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Биржевой комитет Федеральной антимонопольной службы (ФАС) одобрил методики расчета индексов цен на нефтепродукты, которые станут частью системы отечественных индикаторов на ключевые группы товаров, сообщила пресс-служба ведомства.

ФАС отмечает, что разработка индексов ведется в соответствии с "дорожной картой" развития биржевой торговли в России.

"Методики представила на заседании Биржевого комитета Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ). Формируемые индикаторы на бирже охватывают все договоры по поставке нефтепродуктов. При этом биржевые торги топливом составляют более 25% от поставок на внутренний рынок", - говорится в сообщении.

"Необходимость создания отечественных индикаторов связана с тем, что до последнего времени российские площадки пользовались зарубежными данными, включая иностранные товарные индексы. Внутренние цены, привязанные к т.н. "нетбэкам", создают предпосылки завышения цен для российских производителей и потребителей. Формирование российских индикаторов позволит обеспечить прозрачность и качественную информационно-аналитическую поддержку всем участникам рынка, потребителям, общественным и экспертным сообществам", - отмечается в информации.