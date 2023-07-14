Аналитик назвал негативным сигналом проверку формирования цен на авиабилеты

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Сообщение Федеральной антимонопольной службы о массовой проверке стоимости авиабилетов выглядит негативно для "Аэрофлота" как для крупного игрока рынка: без индексации цен группе будет сложно уйти от убыточности, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Булгаков.

"Проверка по вопросу цен на авиабилеты может выглядеть как политический способ контроля над ценами. Мы не знаем, касается ли проверка "Аэрофлота", но в целом сигнал негативный. Мы считаем, что без индексации цен "Аэрофлот" может оказаться не в состоянии уйти от убыточности", - сказано в обзоре аналитика.

Пассажиропоток группы "Аэрофлот" за I полугодие вырос на 22%, до 20,9 млн человек, пассажирооборот - на 32%, до 53,4 млрд пассажиро-километров. Однако, по мнению Булгакова, сам по себе рост пассажирооборота, "без балансировки цены билета с учетом операционных расходов, не обеспечит возврат к нормальной ситуации и прибыли".

Накануне ФАС сообщила, что вместе с Генпрокуратурой проводит проверки российских авиакомпаний и аэропортов по вопросу формирования цен на билеты.

Сообщение ФАС вышло вслед за интервью изданию РБК совладельца аэропорта "Внуково" и авиакомпании "Азимут" Виталия Ванцева, в котором он спрогнозировал рост стоимости авиабилетов в этом году без значительных субсидий от государства: на 15-20% на внутренних рейсах и до 40% - на международных.

На высказывания Ванцева отреагировал и Минтранс: со ссылкой на замглавы министерства Игоря Чалика пресс-служба распространила заявление, что информация о возможном росте цен на перелеты до 40% "не имеет под собой оснований". При этом рост средней фактической стоимости билета по внутренней сети в январе-мае этого года, по данным Минтранса, составил около 6,2% год к году, или 420 руб. В апреле Чалик говорил журналистам, что по итогам года Минтранс ожидает роста цен на билеты в пределах инфляции - по оценке Минэкономразвития, это в районе 5,3%.

Гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский сообщал в июне, что средняя стоимость билетов группы по итогам 5 месяцев выросла примерно на 10%. По рынку динамика примерно та же, добавлял он. Вместе с тем Александровский заявлял, что "Аэрофлот" против продления госсубсидий для авиакомпаний, выделенных в прошлом году на поддержку деятельности в условиях санкций, поскольку в дальнейшем эта мера может привести к резкому росту тарифов.