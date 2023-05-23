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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:25

Минтранс предложил запустить портал по оформлению субсидированных авиабилетов

Минтранс предложил запустить портал по оформлению субсидированных авиабилетов
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Минтранс подготовил проект постановления правительства "О проведении эксперимента по внедрению систем оформления субсидированных перевозок воздушным транспортом".

Как говорится в пояснительной записке к проекту, с 1 июля 2023 по 1 июня 2024 года в экспериментальном режиме будет работать портал субсидированных перевозок, а также автоматизированная информационная система управления такими перевозками.

"Ключевой задачей проведения эксперимента является цифровая трансформация управления льготными и субсидированными перевозками, а также обеспечение прозрачности предоставления субсидий из федерального бюджета в соответствии с постановлением правительства РФ от 02.03.2018 №215", - сказано в записке.

Это также позволит определить необходимые изменения в законодательство для внедрения и развития участвующих в эксперименте информационных систем, отмечают в Минтрансе.

Минтранс
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