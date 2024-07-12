ВЭБ обеспечил доходность пенсионных накоплений по расширенному портфелю в 4,82% годовых

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - "ВЭБ.РФ", выполняющий функции государственной управляющей компании (ГУК) по управлению пенсионными накоплениями граждан, обеспечил по итогам первого полугодия 2024 года доходность по расширенному портфелю на уровне 4,82% в годовом выражении, сообщила госкорпорация.

По портфелю госбумаг доходность за тот же период составила 6,53%.

Доходы по расширенному портфелю составили 54 млрд рублей, по портфелю госбумаг - 1,5 млрд рублей.

"Высокая ключевая ставка и ожидания ее дальнейшего пересмотра оказали существенное влияние на рынок облигаций. В таких условиях доходы по портфелям были обеспечены купонными выплатами и поступлениями от размещения средств на денежном рынке", - отметил руководитель блока управления пенсионными накоплениями "ВЭБа.РФ" Александр Попов.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в июне ускорилась до 8,59% с 8,3% на конец мая. За первое полугодие 2024 года цены в России выросли на 3,88%.

"Оба портфеля накоплений "ВЭБ.РФ" продемонстрировали устойчивость к рыночному риску и по итогам полугодия показали прирост в +2,4% по расширенному портфелю и +3,26% по портфелю госбумаг. Референтные индексы "Мосбиржи" за тот же период показали значения в -7,31% по индексу гособлигаций и -1,03% по консервативному индексу пенсионных накоплений", - добавляется в сообщении госкорпорации.

На сегодняшний день "ВЭБ.РФ" управляет средствами порядка 37 млн будущих пенсионеров, в том числе так называемых "молчунов", которые не выбрали для себя ни один из портфелей государственной управляющей компании или портфелей частных управляющих компаний и не передали свои накопления негосударственным пенсионным фондам. В управлении "ВЭБа.РФ" также находятся средства граждан, выбравших один из портфелей государственной управляющей компании.