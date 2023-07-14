Продажу токенов на драгоценные металлы физлицам предложили освободить от НДС

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Продажу цифровых финансовых активов (ЦФА), базовым активом которых являются драгоценные металлы, физическим лицам предлагается освободить от НДС, заявил в ходе заседания комитета по бюджету Госдумы замглавы Минфина Алексей Сазанов.

"В части ЦФА. Здесь у нас предусмотрено уже в части НДС, что, когда физлица покупают у банков слитки драгоценных металлов, они освобождены от НДС, в данном случае эти же изменения вносятся для ЦФА. Если физлицо покупает ЦФА, которые предполагают утилитарные права - я имею ввиду получение слитка драгоценного металла - чтобы, покупая такой ЦФА, не возникал НДС, будет нулевой НДС при реализации такого ЦФА производителем, при условии, что этот ЦФА - право на получение слитка", - сказал Сазанов.

По его словам, таким образом будет обеспечивается эквивалентность норм налогообложения, так как продажа слитков драгоценных металлов физлицам банками уже освобождена от НДС, такая норма была введена с 1 марта 2022 г.

Кроме того, вносятся поправки в части НДФЛ. Уточняется, что функции налогового агента по ЦФА будут выполнять оператор платформы, либо брокер.