Шохин предложил альтернативу передаче активов иностранцев под внешнее управление

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Участие государства в выкупе активов с дисконтом у уходящих иностранцев с последующей перепродажей по рыночной цене может стать альтернативой введению внешнего управления, считает президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

"Сейчас у нас несколько видоизменилась схема ухода иностранных компаний с российского рынка. Если раньше надо было найти покупателя внутри России, дисконтировать на 50% - год назад такая схема была запущена, 10% потом велено было платить добровольное пожертвование тире пошлину. Потом, когда появились схемы временного управления с передачей контроля оперативного Росимуществу, с назначением директоров уже не от акционеров, а от государства, возник вопрос - есть ли другие схемы. Я считаю, что есть. Государство тоже может поучаствовать, мягко говоря, в торгах на покупку активов по той схеме, которую само утвердило: а это - именно за полцены, а потом выставлять на продажу это. Приватизация такая", - сказал он "Интерфаксу" в кулуарах форума "Россия - Африка".

Такая схема позволит избежать дополнительного давления на курс рубля, возникающего при выводе иностранцами средств из России после продажи и ставшего, по мнению Шохина, одной из причин использования схемы с внешним управлением.

"В чем ее преимущество? В том, что не страдает курс рубля. Потому что ведь одна из причин, почему "стали" активы, которые уже были на столе, как говорится, проведены переговоры с потенциальными покупателями и так далее, - опасность того, что вывод денег за рубеж может ослабить рубль еще дальше. Поэтому одна из причин, что стала использовать схема временного управления, на мой взгляд, связана с этим", - отметил глава РСПП.

Механизм передачи иностранных активов был введен в России указом президента в апреле этого года и впервые был применен в отношении электрогенерирующих компаний - "Фортум" и "Юнипро". В июле под его действие попали еще две компании, обе из потребительского сектора - "Пивоваренная компания "Балтика" и "Данон Россия".

РСПП выступил с предложением использовать альтернативу в виде приватизации - как частичной, через перепродажу выкупленных у иностранцев активов, так и массовой, через реализацию долей в госкомпаниях на фондовом рынке. Шохин, по его словам, лично выходил с предложением инициировать обсуждение такого варианта и в администрации президента, и в правительстве. По информации источника "Интерфакса", Владимир Путин давал поручение правительству проработать вариант выкупа государством иностранных активов с дисконтом с последующей перепродажей по рыночной цене.

"Все-таки какие-то активы и в финансовой сфере, в индустриальной могут быть выставлены на продажу не целиком, а через публичное размещение. Пресловутая народная приватизация ВТБ. Но она, может быть, тогда натолкнулась на кризисную ситуацию, на глобальный кризис. Но в принципе, никто не мешает выводить на биржу и компании растущие. И дело тут не только в том, что нынешняя ситуация позволит без повышения налогов бюджетные проблемы решать этим путем, но и чисто институционально это поможет и финансовый рынок развивать, и привлекать инвесторов уже в дальнейшем, и так далее", - описал преимущества приватизации глава РСПП.

"Тут надо все механизмы использовать, не классическую приватизацию, в духе 90-х годов, залоговых аукционов, а уже с использованием современных инструментов финансового рынка", - добавил он.