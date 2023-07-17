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United Airlines повысит зарплаты пилотам на 40% в течение четырех лет

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Американская авиакомпания United Airlines согласовала условия нового контракта с пилотами, в том числе, повышение зарплат, которое составит около 40%, сообщает MarketWatch.

Соглашение, заключенное с профсоюзом пилотов (ALPA), предусматривает увеличение зарплат пилотов на 13,8-18,7% в зависимости от типа пилотируемого самолета сразу после вступления контракта в силу, и еще четыре ежегодных повышения в дальнейшем, говорится в сообщении, опубликованном на сайте профсоюза. Итоговая прибавка к зарплате составит 34,5-40,2%.

Кроме того, соглашение включает в себя существенное увеличение пенсионных выплат и расширенные гарантии занятости, заявили в ALPA.

Общая сумма соглашения оценивается профсоюзом примерно в $10 млрд.

Ранее в этом году договоренности о повышении зарплат с руководством авиакомпании достигли пилоты Delta Air Lines, интересы которых также представлял ALPA.

United Airlines обнародует отчетность за второй квартал 20 июля.

С начала 2023 года капитализация United Airlines Holdings выросла на 41%.

United Airlines ALPA США
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