Пилоты United Airlines одобрили проект соглашения о повышении зарплаты на 40%

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Пилоты американской авиакомпании United Airlines, дочерней структуры United Airlines Holdings, большинством голосов поддержали проект соглашения с перевозчиком, предусматривающий увеличение заработной платы на 34,5-40,2% в течение четырех лет, сообщает CNBC.

Итоговая сумма сделки составляет около $10,2 млрд, заявили в профсоюзе Air Line Pilots Association, представляющем интересы летчиков. Соглашение также предусматривает пересмотр положений трудового контракта, связанных с рабочим графиком, больничными, отпусками и пенсионными выплатами.

Ранее о существенном повышении размера вознаграждения пилотов объявили две другие крупнейшие авиакомпании США - Delta Air Lines и American Airlines Group.

Успех профсоюзов в переговорах с работодателями объясняется значительной нехваткой пилотов, многие из которых покинули отрасль во время пандемии.

Дефицит специалистов соответствующей квалификации в США, по оценкам аналитиков Jefferies, достигает почти 10 тыс. и, как ожидается, будет сохраняться на протяжении многих лет на фоне роста числа авиаперевозок.

С начала 2023 года капитализация United Airlines увеличилась на 12,2%, в то время как индекс S&P 500 вырос на 11,7%.