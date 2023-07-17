Акции AT&T подешевели до 30-летнего минимума

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Цена бумаг американской телекоммуникационной компании AT&T Inc. падает в понедельник после того, как аналитик Citi Research Майкл Роллинс ухудшил рекомендацию для них до "нейтрального" уровня с "выше рынка".

Акции AT&T в ходе торгов подешевели на 5,5% и могут закончить сессию на минимуме с 24 марта 1993 года, по данным Dow Jones Market Data. С начала года капитализация компании рухнула на четверть.

Негативным фактором для компании и всей отрасли стало опубликованное на прошлой неделе расследование The Wall Street Journal, в котором говорится, что многие телекоммуникационные компании раньше активно прокладывали медные кабели со свинцовой оболочкой. Со временем оболочка может разрушаться, и токсичный свинец оказывается в воде и почве.

Эксперты отмечают, что потенциально ситуация может грозить отрасли существенными финансовыми рисками, однако сейчас сложно оценить их масштаб. По словам Роллинса, новая информация может появиться только через пару месяцев, а для разрешения ситуации потребуется несколько лет.

Отраслевая организация USTelecom, в которую входит AT&T, отметила, что телекоммуникационная отрасль "придерживается долгой традиции учитывать научные знания и фактические данные в том, что касается здоровья населения, защиты окружающей среды и техники безопасности".

"Неудовлетворительный, но честный ответ заключается в том, что сейчас мы можем работать только с неизвестными, и у нас нет реалистичного способа оценить риски компаний, - написал аналитик SVB MoffettNathanson Крейг Моффет. - Риски, связанные со свинцом, явно не сулят ничего хорошего, но мы не знаем, насколько плохо все окажется. Пытаться указать какие-то конкретные цифры было бы лукавством".