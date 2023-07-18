Индексы S&P 500 и Nasdaq выросли до максимумов за 15 месяцев

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли в понедельник, при этом S&P 500 и Nasdaq поднялись до максимальных уровней за 15 месяцев (с апреля прошлого года).

Dow Jones завершил "в плюсе" шестую торговую сессию подряд и достиг самой высокой отметки с ноября, отмечает MarketWatch.

Одним из позитивных факторов для рынка стали оптимистичные высказывания министра финансов США Джанет Йеллен в отношении экономики страны. "Я не ожидаю рецессии", - сказала она в интервью Bloomberg Television, ссылаясь на сильный рынок труда и "достаточно обнадеживающие" данные об инфляции.

В целом внимание участников торгов в ближайшее время будет сосредоточено на начавшемся сезоне корпоративной отчетности. В том числе на этой неделе опубликуют квартальные результаты такие крупные банки и компании, как Bank of America, Morgan Stanley, Goldman Sachs, United Airlines, Tesla и Netflix Inc.

По прогнозу FactSet, чистая прибыль компаний, акции которых входят в расчет S&P 500, во втором квартале в среднем снизилась на 7,6% относительно аналогичного периода прошлого года.

Котировки акций Intel Corp. в понедельник выросли на 3,7% - до $34,37. Аналитики UBS улучшили прогноз для них до $35 с $29.

Стоимость акций сервиса потокового вещания Netflix повысилась на 1,8% (до $450,05) после того, как эксперты Deutsche Bank подняли ожидаемую цену до $475 с $410.

Аналитик Citi Research Атиф Малик поднял прогнозную котировку для акций Nvidia Corp. до $520 с ожидавшихся ранее $420. При этом он не исключает вероятности повышения цены до $600 в рамках "бычьего" сценария. Котировки акций производителя графических процессоров поднялись на 2,2% - до $464,61.

Tesla объявила о начале серийного производства электрических пикапов Cybertruck спустя четыре года после того, как эта модель была представлена. Цена акций компании увеличилась за день на 3,2%.

При этом бумаги конкурирующей компании Rivian Automotive Inc. подешевели на этой новости на 3,3%.

Цена бумаг телекоммуникационной компании AT&T Inc. рухнула на 6,7% - до самого низкого уровня с февраля 1993 года. Аналитик Citi Research Майкл Роллинс ухудшил рекомендацию для них до "нейтрального уровня" с "выше рынка".

Капитализация Ford Motor сократилась на 5,9% после сообщения о снижении цен на популярные пикапы с электроприводом F-150 Lightning на $6-10 тыс. в зависимости от комплектации, или в среднем на 9%.

Dow Jones Industrial Average в понедельник увеличился на 76,32 пункта (на 0,22%) и достиг 34585,35 пункта. В число лидеров подъема среди компонентов индекса помимо Intel вошли акции JPMorgan Chase & Co. и Apple Inc., подорожавшие соответственно на 2,4% и 1,7%.

Значение Standard & Poor's 500 за день повысилось на 17,37 пункта (на 0,39%) - до 4522,79 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам торгов поднялся на 131,25 пункта (на 0,93%) и закончил день на отметке 14244,95 пункта.