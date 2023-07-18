Росстандарт отметил снижение доли контрафакта на АЗС страны до 3,9%

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Доля выявленного контрафактного топлива на российских заправках продолжает снижаться, в 2022 году она составила примерно 3,9% от общего объема, сообщил "Интерфаксу" руководитель Росстандарта Антон Шалаев.

Он добавил, что эти результаты были получены даже с учетом введения моратория на плановые проверки автозаправочных станций.

"Для нас сейчас основой являются статистические данные не по проведенным проверкам, а данные по взаимодействию в регионах с владельцами автозаправочных станций, с крупными автотранспортными предприятиями. Многие боялись: введен мораторий на проверки, означает ли это, что опять станет повышаться доля контрафактного некачественного топлива? Нет, не повысилась, наоборот, она снизилась и продолжает снижаться", - сказал глава ведомства.

По мнению Шалаева, мораторий на проверки помогает бизнесу избежать излишней и ненужной нагрузки, но при этом у ведомства все равно остаются методы борьбы с фальсификаторами.

"Даже перенеся акцент на профилактическую деятельность, качество и безопасность реализуемого топлива не снижается. Поэтому сам факт моратория не мешает нормальной деятельности с нормальным добросовестным бизнесом. Но при этом и выявлять фальсификаторов у нас тоже все инструменты остались", - отметил он.

Шалаев уточнил, что точечные проверки могут проводиться там, где это связано с угрозой жизни и здоровью граждан - например, по предписанию прокуратуры.

По информации главы Росстандарта, в настоящее время завершается работа над интерактивной картой качества топлива в российских регионах.

"Отмечу, что она готовится не по результатам контрольных проверок. Это не означает, что доля контрафакта или доля некачественного бензина хуже в одном субъекте, чем в другом. Нет, это, по сути дела, лишь срез того, каким образом построена работа с теми или иными АЗС, владельцами, конкретными точками", - подчеркнул он.

Интерактивная карта качества топлива должна быть готова летом и будет опубликована на сайте Росстандарта, уточнил Шалаев.

Ранее в интервью "Интерфаксу" он говорил, что с начала проверок в 2015 году на рынке наблюдалась местами 20%-я доля фальсифицированного (не соответствующего требованиям по физико-химическим показателям) топлива. В планах Росстандарта было снизить этот показатель до 2-2,5% и менее.