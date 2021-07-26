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Росстандарт начал проверки АЗС в режиме "тайного покупателя"

Росстандарт начал проверки АЗС в режиме "тайного покупателя"
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) с 1 июля получило возможность проверок автозаправочных станций (АЗС) в режиме "тайного покупателя" и прогнозирует значительный рост выявленных нарушений, сообщил в интервью "Интерфаксу" руководитель Росстандарта Антон Шалаев.

Ранее Росстандарт мог проводить лишь плановые проверки с уведомлением о них АЗС, причем не чаще одного раза в три года. С вступлением в силу 1 июля закона №248 о государственном контрольном надзоре полномочия ведомства расширились.

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"Я думаю, что к концу 2021 года у нас уже будут интересные результаты. Будет интересно сравнить, как они отличаются от той технологии, когда мы проводим плановые проверки на АЗС. Лично я предполагаю, что цифры нарушений значительно возрастут", - сказал Шалаев.

При проверке в том числе будут применяться приборы экспресс-метода анализа качества топлива в части определения массовой доли серы, разработанные в 2020 году одним из подведомственных Росстандарту институтов метрологии ФГУП "ВНИИФТРИ".

"Это достаточно важный показатель для топлива, который может привести к резкому ухудшению его качества. Такой довольно несложный прибор за несколько минут может определить превышена или снижена массовая доля серы в том топливе, которое мы покупаем. И он может значительно помочь нашим тайным покупателям", - отметил руководитель Росстандарта.

Шалаев предполагает, что наличие подобного прибора позволит более массово охватить автозаправочные станции методикой проверки "тайными покупателями".

Росстандарт

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