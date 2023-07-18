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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

TotalEnergies ожидает снижения добычи углеводородов во II кв. на 50 тыс. б.н.э./с

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Французская TotalEnergies прогнозирует сокращение добычи углеводородов во втором квартале 2023 года на 50 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки (б.н.э./с) к первому кварталу, до приблизительно 2,5 млн б.н.э./с, главным образом из-за планового техобслуживания в Северном море.

Скорректированная чистая прибыль в энергетическом сегменте, как ожидается, составит более $400 млн против $370 млн в прошлом квартале.

В сегменте интегрированного СПГ, несмотря на менее благоприятную, чем ранее, конъюнктуру, прогнозируется сохранение высокого денежного потока за счет значительных показателей маржи, зафиксированных в прошлом году для контрактов на поставки в 2023 году.

Цены на основные виды энергоносителей в минувшем квартале продемонстрировали отрицательную динамику год к году: средняя цена на нефть марки Brent снизилась до $78 со $114 за баррель, средняя цена на газ сократилась до $6 за Mbtu с $11, а средняя цена на СПГ уменьшилась до $9,84 за Mbtu с $13,96.

TotalEnergies опубликует квартальную финансовую отчетность 27 июля.

С начала 2023 года капитализация компании сократилась на 13,3%, до 124,76 млрд евро.

Brent TotalEnergies Mbtu Франция
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