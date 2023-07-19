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Microsoft открыла клиентам доступ к ИИ-моделям Meta и запускает чат-бот для бизнеса

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Американская Microsoft Corp. сделала доступной пользователям облачной платформы Azure семейство больших языковых моделей Llama 2 разработки Meta Platforms (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), говорится в сообщении Microsoft.

Кроме того, модели Llama будут оптимизированы для использования в операционной системе Windows.

Линейка Llama 2 предназначена для создания инструментов на основе генеративного (создающего контент) искусственного интеллекта (ИИ) - технологии, используемой, в частности, популярным чат-ботом ChatGPT.

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Модели Llama 2 можно использовать в научных и коммерческих целях бесплатно, сообщила Meta.

Открытие доступа к Llama 2 на Azure говорит о готовности Microsoft делать ставку в области ИИ-платформ не только на технологии OpenAI, разработавшей ChatGPT и привлекшей от Microsoft инвестиции в размере более $10 млрд, пишет The Wall Street Journal.

Microsoft также заявила о запуске основанного на генеративном ИИ чат-бота Bing Chat Enterprise для бизнес-пользователей Microsoft 365.

Акции Microsoft и Meta дорожают на 0,5% на премаркете в среду.

Meta Microsoft Azure LLaMA
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