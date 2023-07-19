Чистая прибыль Goldman Sachs во II квартале упала в 2,4 раза

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль американского банка Goldman Sachs Group во втором квартале 2023 года упала в 2,4 раза, выручка уменьшилась на 8%.

Как говорится в пресс-релизе банка, его чистая прибыль в апреле-июне составила $1,22 млрд по сравнению с $2,93 млрд за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию уменьшилась до $3,08 с $7,73, оказавшись хуже консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне $3,16 на акцию.

Квартальная выручка Goldman Sachs опустилась до $10,9 млрд с $11,86 млрд годом ранее. Показатель превысил средний прогноз экспертов в $10,61 млрд.