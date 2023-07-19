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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:22

Нефтесервисная Baker Hughes завершила II квартал с чистой прибылью

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Во II квартале 2023 года американская нефтесервисная корпорация Baker Hughes Co. завершила второй квартал с чистой прибылью, при этом скорректированная прибыль в расчете на акцию и выручка превзошли прогнозы.

Чистая прибыль компании в апреле-июне составила $410 млн, или 40 центов в расчете на акцию, против чистого убытка в $839 млн, или 84 цента на акцию, за аналогичный период 2022 года. Скорректированная прибыль выросла до 39 центов с 11 центов на акцию.

Выручка выросла на 25% и достигла $6,315 млрд по сравнению с $5,047 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль на уровне 33 цента на акцию при выручке в $6,27 млрд.

Компания сообщила, что за последний квартал она получила новые заказы на сумму $7,474 млрд, что на 28% превышает прошлогодний объем ($5,86 млрд).

Выручка Baker Hughes в сфере обслуживания нефтяных месторождений и производства оборудования в минувшем квартале повысилась на 20% и составила $3,877 млрд. В том числе в Северной Америке доходы выросли на 13% (до $1,042 млрд), в Латинской Америке - на 37% (до $698 млн), на Ближнем Востоке и в Азии - на 29% (до $1,465 млрд), в Европе, СНГ и странах центральной и южной Африки - на 2% (до $672 млн).

Выручка компании в сегменте промышленных и энергетических технологий увеличились на 34% - до $2,438 млрд.

За последние три месяца капитализация Baker Hughes выросла на 14,7% (до $35,1 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq за этот период прибавил 18%.

Baker Hughes США
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