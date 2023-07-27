ВТБ хочет заместить евробонды в долларах и франках бумагами в рублях вместо оригинальных валют

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - ВТБ, у которого в обращении находятся несколько выпусков еврооблигаций в долларах и швейцарских франках, рассматривает возможность замещения бумаг для "дружественных" владельцев по отличной от базовой схеме - инструментами в рублях, а не в оригинальных валютах, и обсуждает этот вариант с ЦБ РФ.

Крупнейший находящийся в обращении выпуск евробондов ВТБ - "вечный" суборд на $2,25 млрд, размещенный в 2012 г. Также у банка есть субординированные еврооблигации на сумму 350 млн франков с погашением в 2024 году и евробонды в долларах с погашением в 2035 году (изначальный объем - $1 млрд, но он сильно сократился в результате реализации пут-опциона и проведения выкупа). Выплату купонов по "вечному" суборду, как и по ряду локальных бессрочных субординированных выпусков, банк с 6 декабря 2022 г. приостановил.

В конце мая был опубликован указ президента, который сделал выпуск замещающих облигаций обязательным, они должны быть размещены до 1 января 2024 г. При этом заемщики могут претендовать на исключение из этой обязанности, получив разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. По закону параметры замещающих облигаций должны соответствовать параметрам замещаемых евробондов - номинал, ставка купона, сроки выплат и погашения должны совпадать. При этом все платежи по замещающим бондам осуществляются в рублях по курсу ЦБ РФ.

ВТБ уже заявлял, что прорабатывает варианты замещения выпуска "вечных" субордов для "дружественных" инвесторов. При этом зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов говорил "Интерфаксу" в начале июля, что они будут не полностью отвечать критериям замещающих бумаг.

Комментируя планы по выпуску замещающих облигаций в беседе с журналистами в четверг, Пьянов отметил, что ВТБ видит такую необходимость, чтобы инвесторы не были ограничены в операциях на вторичном рынке.

"Наш мотив заключается в том, что хотя мы полностью выполняем обязательства перед "дружественными" держателями либо в российской инфраструктуре через НРД, либо через инструмент указа президента по выплате с идентификацией клиента (речь об указе президента РФ №529, который дает российским юрлицам право исполнять обязательства по евробондам перед резидентами или "дружественными" нерезидентами, чьи права учитываются иностранными депозитариями, путем зачисления рублей на их счета в российских банках, при условии получения достаточной информации, подтверждающей наличие обязательств и их размер - ИФ), тем не менее, мы понимаем, что наши инвесторы, если мы будем сохранять эти инструменты в зарубежной инфраструктуре, будут ограничены в торговле ими. То есть они будут полностью обслужены с нашей стороны, но их (бумаг - ИФ) реализация будет затруднена. Все эти неудобства мы хотим снять, и в этом наш мотив выпустить замещающие бонды по этим инструментам", - сказал зампред ВТБ.

В "вечных" субордах ВТБ у "дружественных" держателей - уверенное большинство, порядка $1,5 млрд, следует из ответа Пьянова на вопрос о потенциальном объеме замещающих выпусков.

"У нас есть сумма самих этих выпусков (подлежащих замещению - ИФ), но в каждом из этих выпусков есть разная доля "дружественных". Поэтому, к сожалению, ответ немножко сложнее, чем вы ожидаете. Например, самый большой, суборд "вечный" - $2,25 млрд, из них 70% принадлежит "дружественным" держателям. То есть вот вам, по сути, по самому большому суборду методика расчета размера замещающего бонда", - сказал он.

Еще один фактор, влияющий на потенциальный объем замещающих выпусков - это текущий валютный курс, так как ВТБ собирается замещать евробонды рублевыми бумагами.

"Мы еще будем дискутировать с регулятором по выпуску рублевого бонда, то есть несовпадение замещающего бонда не только по параметрам списания, но и будем хотеть, например, заменить рублевым вечным бондом по новым базельским правилам в российской инфраструктуре, в том числе для целей регулирования нашего ОВП (открытой валютной позиции - ИФ) (...) Поскольку все инструменты - валютно-номинированные, все будет зависеть от величины курса швейцарского франка и американского доллара к рублю в момент замещения", - заявил Пьянов.

Он напомнил, что президентский указ предписывает проведение замещения до 2024 г. - "Для того, чтобы успеть до 31 декабря, мы будем (...) регистрировать замещающие выпуски одновременно, иначе не успеем", - сказал зампред ВТБ.

Пьянов отметил, что для перспектив замещения "вечного" суборда важен законопроект, направленный на упрощение этой процедуры для банков. Поправки, принятые Госдумой в трех чтениях, предусматривает, что неквалифицированные инвесторы, которым сейчас принадлежат субординированные еврооблигации российских банков, смогут в ходе замещения таких евробондов получить взамен замещающие инструменты (а их номинал может не совпадать с изначальным).

"Мы, понимая, что самый существенный бонд у нас в зарубежной инфраструктуре выпущен до Базельского периода, тем не менее, будем хотеть его заменить на замещающий бонд. У нас по указу президента есть время до конца года, и мы сейчас с большим вниманием отслеживаем прохождение через Госдуму законопроекта, по сути, упрощающего для нас как эмитента (замещение - ИФ) достаточно старой, "возрастной" бумаги (которая размещалась в условиях другого регулирования для квалифицированных/неквалифицированных инвесторов - ИФ). Соответственно, мы с очень большим вниманием отслеживаем закон о праве неквалов получать замещающие суборды", - сказал Пьянов.

"Он будет радикально упрощать для нас вот эту нестандартную ситуацию, когда в новых условиях чисто замещающий бонд с выполнением всех сегодняшних требований по "старым" бондам будет выпускать затруднительно. Поэтому мы надеемся на получение разрешения по выпуску замещающего бонда, полностью удовлетворяющего требованиям капитала, и в некоторых непринципиальных аспектах отклоняющегося от полной зеркальности для того, чтобы выпустить замещающий российский бонд в отношении наших трех бумаг. Один из которых - вечный бонд в долларах США, один - старший долг в долларах и один - старший долг в швейцарских франках. То есть эти три бонда будут подлежать замещению в установленные указом сроки", - заявил Пьянов.