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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

РФ в I полугодии увеличила продажи сидра на 25,4%

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Продажи пива в РФ в первом полугодии этого года увеличились на 1,4%, сидра - на 25,4%, сообщает Ассоциация производителей пива, солода и напитков (АПП, объединяет крупнейших российских пивоваров) со ссылкой на NielsenIQ. Натуральные показатели не приводятся.

Темпы роста продаж по сравнению с первым полугодием 2022 года замедлились. "Необходимо всерьез вернуться к рассмотрению возможностей стимулирования индустрии за счет открытия новых каналов продаж - возвращение пива на АЗС, стадионы и разрешение дистанционной торговли пивоваренной продукцией", - говорится в сообщении.

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АПП также сообщает, что продажи сидра в январе-июне выросли на 25,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Несмотря на это, продажи в высокий сезон замедлились, что было обусловлено массовым отравлением россиян суррогатом, псевдопивным напитком, мимикрирующим под сидр. Это повлекло за собой репутационные последствия и повлияло на всю категорию. В мае-июне прирост продаж в натуральном выражении составил лишь 2,7%, при этом в низкий сезон он превышал 40%", - отмечается в пресс-релизе.

Самая высокая динамика продаж отмечена в сегменте энергетических напитков - рост на 39,7%. "Такой рост связан с тем, что данная категория только развивается и отталкивается от относительно низкой базы. Это один из немногих сегментов, который растет в данный момент преимущественно за счет реального спроса и расширения дистрибуции. Помимо этого, в категории регулярно обновляется ассортимент, что также привлекает аудиторию", - поясняется в сообщении.

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