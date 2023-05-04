Volvo Car уволит 1,3 тыс. офисных сотрудников в Швеции

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Автопроизводитель Volvo Car AB планирует уволить около 1,3 тыс. офисных сотрудников в Швеции.

Это составляет примерно 6% штата компании в этой стране, отмечается в сообщении Volvo Car.

Такой шаг является частью плана по оптимизации затрат и эффективности использования ресурсов.

"Действия по снижению затрат, которые мы инициировали в прошлом году, начали приносить результаты в некоторых ключевых областях, - сказал главный исполнительный директор компании Джим Роуэн, слова которого приводятся в сообщении. - Однако очевидно, что нам нужно сделать больше. Неблагоприятные экономические факторы, рост цен на сырье и усиление конкуренции, вероятно, еще какое-то время будут оставаться проблемой для нашей отрасли".

По состоянию на декабрь 2022 года, в Volvo Car работало около 43,2 тыс. сотрудников по всему миру.

Котировки акций автопроизводителя снижаются на 4% в ходе торгов в четверг.