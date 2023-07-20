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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

РФ в июне нарастила экспорт нефти в Китай на 8% к маю, до 2,6 млн б/с

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - РФ по итогам первого полугодия с отрывом лидирует по объему поставок нефти в Китай; в июне экспорт вырос на 8,2% к маю - до рекордных 10,5 млн тонн, сообщает таможня КНР.

Таким образом, среднесуточный экспорт в июне составил 350 тыс. тонн, с коэффициентом баррелизации в 7,3 - 2,56 млн б/с по сравнению с 2,29 млн б/с в мае, что являлось предыдущим рекордом поставок российской нефти в КНР.

Расходы Пекина на нефть из РФ в июне составили $5,226 млрд против $5,142 млрд в мае, однако средняя стоимость барреля российской нефти при экспорте в КНР была ниже - $68,18 против $72,55.

Пятерка крупнейших экспортеров нефти в Китай в июне относительно мая не изменилась. Помимо России, это Саудовская Аравия (7,92 млн тонн с доходом $4,563 млрд), Малайзия (6,19 млн тонн с доходом $2,783 млрд), Ирак (4,095 млн тонн с доходом $2,251 млрд), ОАЭ (4,073 млн тонн с доходом $2,349 млрд).

По итогам первого полугодия РФ лидирует по объему поставок нефти в Китай - 52,606 млн тонн. Далее следует Саудовская Аравия - 46,524 млн тонн, Ирак - 29,523 млн тонн, Малайзия - 25,603 млн тонн, ОАЭ - 21,511 млн тонн.

Китай
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