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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:58

Китай в июне нарастил импорт нефти относительно мая на 1,4%, до 52,1 млн тонн

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Китай в июне импортировал 52,1 млн тонн нефти, что на 1,4% больше показателя мая и в 1,5 раза больше аналогичного показателя за прошлый год, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

Стоимость приобретенного сырья составила $28,2 млрд.

Импорт нефти в период с января по июнь зафиксирован в объеме 282,1 млн тонн, что на 11,7% больше в годовом выражении. При этом стоимость в денежном выражении уменьшилась на 10,9%, до $163,4 млрд.

В свою очередь, импорт нефтепродуктов в КНР в прошлом месяце снизился до 4,4 млн тонн, что на 4,3% меньше уровня мая, но в 2,8 раза больше, чем годом ранее. Поставки в прошлом месяце обошлись стране в $2,3 млрд. В целом же за первое полугодие Китаем было импортировано 22,4 млн тонн нефтепродуктов (на $13 млрд), что в 1,9 раза больше аналогичного периода 2022 года.

Китай нефть
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