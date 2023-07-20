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"Ренессанс Капитал" создал подразделение по управлению активами

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" сообщила, что создала департамент по управлению активами.

Департамент возглавил Игорь Даниленко. Известность на российском рынке ему принесла работа в Prosperity Capital, где он управлял одним из фондов и курировал инвестиции в ряд эмитентов. В 2010-2011 годах он был директором Quorum Asset Management, в 2011-2015 годах - портфельным управляющим в "ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс". До перехода в "Ренессанс Капитал" он работал в ООО "Фосан Евразия Кэпитал", где с 2015 года занимал должность управляющего директора по инвестициям.

В рамках формирования команды по управлению активами старшим портфельным управляющим назначен Илья Голубов, который ранее работал в "Сбер управление активами", УК ПСБ, российско-венесуэльском "Еврофинанс Моснарбанке". В "Ренессанс Капитале" он будет специализироваться на работе с инструментами с фиксированной доходностью.

"Ренессанс Капитал" - инвестиционная компания, основанная в 1995 году. Входит в группу "Онэксим".

Prosperity Capital Онэксим Ренессанс Капитал Игорь Даниленко Илья Голубов
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