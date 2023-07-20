Банк "Солидарность" посоветовал находящимся за рубежом клиентам снять наличные

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Российский банк "Солидарность", активно выпускавший карты Union Pay и попавший под санкции США, рекомендовал клиентам снять наличные и допустил возможные ограничения на проведение операций за границей.

"К сожалению, из-за опасения вторичных санкций некоторые банки-контрагенты могут ограничить возможность приёма переводов денежных средств от банка за рубежом. Если Вы сейчас находитесь в другой стране, рекомендуем снять наличные сегодня", - сообщил телеграм-канал банка "Солидарность".

Операции на территории России осуществляются в обычном режиме.

Тинькофф банк и банк "Солидарность" вместе с Локо-банком, банком "Юнистрим" (оператор одноименной платежной системы) и Петербургским социальным коммерческим банком (ПСКБ) 20 июля попали под блокирующие санкции США и Канады.

Тинькофф банк уже тоже предупредил, что с 21 июля карты платежной системы Union Pay, выпущенные банком, перестанут работать за рубежом. Клиентам рекомендовали снять с этих карт наличные. В России карты продолжат работать как обычно.

В ближайшее время Тинькофф банк прекратит выпуск карт Union Pay.