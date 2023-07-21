Нефть Brent подорожала до $80,27 за баррель и завершает неделю ростом

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Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть поднимаются в пятницу и завершают неделю в плюсе.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по московскому времени в пятницу составляет $80,27 за баррель, что на $0,63 (0,79%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подорожали на $0,18 (0,2%) до $79,64 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,62 (0,82%), до $76,27 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов выросла на $0,36 (0,5%), до $75,65 за баррель.

"Нефтяной рынок может остаться высоковолатильным в краткосрочной перспективе, поскольку внимание трейдеров постоянно переключается между факторами спроса и предложения", - отмечает аналитик Exness Ваэль Макарем.

"Действия Саудовской Аравии и России, сокращающих добычу, помогли ценам на нефть в этом месяце подняться и выйти из узкого диапазона, в котором они держались, и этот фактор, возможно, продолжит поддерживать рынок в среднесрочной перспективе", - говорит эксперт, мнение которого приводит Market Watch.

Он отмечает, что более слабые, чем ожидалось, темпы роста китайской экономики негативно сказываются на перспективах спроса на нефть. В то же время растущие ожидания скорого завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы на фоне замедления инфляции в США поддерживают прогнозы спроса и нефтяной рынок в целом.