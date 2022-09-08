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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:14

SAP продаст всю технику из дата-центров в РФ

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Германский разработчик программного обеспечения для корпоративного сегмента SAP готовится продать всю вычислительную технику из дата-центров в России. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

SAP в апреле сообщила, что полностью прекратит работу на территории России и Белоруссии, отказавшись от обслуживания и поддержки локальных продуктов. В марте компания заявляла о прекращении заключения новых контрактов.

Согласно данным газеты, балансовая стоимость техники, которая подразумевает 3,5 тыс. единиц оборудования, включая сервера, системы хранения данных, коммутаторы, составляет 50 млн евро, или 3 млрд рублей по курсу ЦБ РФ на 7 сентября. Рыночная стоимость оценивается в 1,4 млрд рублей.

В приобретении заинтересован "Ростелеком", утверждает один из источников. Глава оператора Михаил Осеевский сообщал "Интерфаксу", что компания готова инвестировать в программу развития ЦОД 10-20 млрд рублей в течение нескольких лет.

Пресс-служба компании и гендиректор SAP CIS Андрей Филатов отказались от комментариев.

SAP является разработчиком различных программных продуктов корпоративного класса, предназначенных прежде всего для крупных корпоративных заказчиков. Выручка SAP CIS, согласно бухгалтерской отчетности, в 2021 году увеличилась на 2,5% и составила 36,6 млрд рублей. Чистая прибыль по итогам года выросла в 1,6 раза, до 2,15 млрд рублей.

SAP
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