Золотовалютные резервы Белоруссии в феврале упали на 4,6%

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Золотовалютные резервы Белоруссии на 1 марта 2023 года составили $7 млрд 769,5 млн. Об этом сообщается на сайте Национального банка страны (НББ).

За февраль резервы упали сразу на 4,6% (на $373,3 млн) после роста на 2,9% (на $213,3 млн) в январе. С начала года ЗВР снизились на 2% (на $160 млн).

Снижение резервов в феврале произошло впервые с августа прошлого года, после того как с сентября резервы росли.

С августа прошлого года НББ отказался от публикации структуры золотовалютных резервов и комментариев о факторах, повлиявших на динамику. Белорусские власти отказались также от обнародования данных об исполнении бюджета и состоянии внешнего госдолга, в том числе в рамках обязательств по специальному стандарту распространения данных МВФ.

Нацбанк планирует, что с учетом исполнения внешних и внутренних обязательств в инвалюте золотовалютные резервы к концу 2023 года должны составить не менее $6 млрд.

В 2022 году золотовалютные резервы Белоруссии снизились на 5,9% – до $7,93 млрд, после роста на 12,8% в 2021 году и падения на 20,5% в 2020 году.