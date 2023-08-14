РЖД хотят получить право забирать чужие порожние вагоны для перевозки контейнеров в ДФО

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД", прогнозируя повторение прошлогоднего дефицита мощностей по вывозу импортных контейнеров с Дальнего Востока, предлагает дать ему возможность забирать чужие порожние полувагоны под эти грузы, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на обращение замгендиректора "РЖД" Алексея Шило в Минтранс.

"По отдельным портам Дальнего Востока нарастает вероятность повторения кризисной ситуации конца 2022 г. по превышению норм наличия крупнотоннажных контейнеров на морских терминалах в связи с недостаточным наличием подвижного состава для вывоза импорта", - пишет Шило. По его данным, с 15 по 27 июня потери погрузки импортных контейнеров на терминалах ДВЖД по причине нехватки вагонов составили 7 234 TEU, но при этом за это время с припортовых станций Приморья отправилось более 16 тысяч порожних вагонов. Их использование позволило бы вывезти до 32 тысяч контейнеров.

В связи с этим Шило предлагает наделить РЖД полномочиями по использованию подвижного состава, принадлежащего операторам, для перевозки импортных контейнеров в пиковые периоды их прибытия в порты.

По предложению компании, при дефиците вагонов для вывоза контейнеров из портов Дальнего Востока РЖД должны быть вправе привлечь не задействованные для погрузки полувагоны, принадлежащие операторам и другим владельцам.

Оплата предоставления вагонов "определяется исходя из наименьшего значения", установленного в договорах между РЖД и владельцами вагонов, сообщается в проекте постановления правительства, подготовленном РЖД.

В РЖД изданию сообщили, что "совместно с другими участниками рынка успешно справляются с ростом объемов импорта через порты Дальнего Востока при помощи технологии перевозок контейнеров в полувагонах, из которых выгружают экспортный уголь". Там рассказали, что в июле среднесуточный вывоз контейнеров с Дальнего Востока составил 3 235 TEU, что в 1,5 раза больше июля прошлого года. Среднесуточный вывоз контейнеров в полувагонах в июле составил 819 TEU.

"19 июля поставлен абсолютный рекорд по вывозу контейнеров из портов Дальнего Востока в полувагонах - 1394 TEU, или 12 поездов", - говорят в РЖД. Сейчас, поясняют там, загрузка терминалов на Дальнем Востоке составляет около 70%, "при увеличении импортного контейнеропотока РЖД сможет вывозить 4 500 TEU в сутки, но только при условии, что для этого будет предоставлено достаточное количество подвижного состава". Там говорят, что в основном "собственники полувагонов уже оценили преимущества обратной загрузки контейнерами и предоставляют подвижной состав на постоянной основе".

У рынка идея реквизиции полувагонов в ДФО понимания не встретила.

Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ), который на днях должен рассматривать вопрос, в июле писал в Минтранс, что для возникающих проблем, как нехватка вагонов, перерабатывающих мощностей, бросание поездов и т. д., совместными усилиями в рамках сформированного в 2022 глжк оперштаба уже находятся взаимоприемлемые решения.

Предложение РЖД в СОЖТ считают незаконным, так как оно не подпадает под ограничение по обстоятельствам отчуждения имущества для госнужд (стихийные бедствия, аварии, эпидемии, эпизоотии и иные обстоятельства, носящие чрезвычайный характер). В СОЖТ говорят о "расплывчатости понятий" в проекте постановления, отсутствии указания на Дальний Восток, а также "неприемлемо низком уровне оплаты услуг операторов".

Нормативное закрепление дополнительных полномочий РЖД по изъятию парка выглядит странным, соглашается источник газеты среди операторов: "Во-первых, сам порядок закрепления полномочий никаким образом не фиксирован по срокам и условиям. Во-вторых, непонятно, зачем вводить такое регулирование, к каким конкретно улучшениям на Дальнем Востоке это приведет. В-третьих, очевидно, что идея по изъятию парка на Дальнем Востоке носит нерыночный характер и приведет к появлению проблем уже с другими перевозками, поскольку парк операторов будет изыматься, и обеспечивать выполнение обязательств, в том числе перед системообразующими предприятиями, будет все сложнее".

Другой источник в одном из крупных операторов полагает, что предлагаемое решение не решит системную проблему баланса парка на сети.

"Это больше похоже на затыкание дыр, - говорит он.- В чем системная проблема? Сегодня от Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД) до Дальнего Востока отправители сидят без парка. Цена аренды растет. Контейнерщики своими просьбами просто увеличат дефицит парка еще больше. Если парк под контейнеры начнут забирать насильно, страна получит провал по экспорту и останется без денег завтра". При этом, говорит он, западнее ЗСЖД "у нас огромный парк, который просто не сдается на Запсиб". По его мнению, чтобы решить проблему, нужно вернуть концепцию 100-процентного исполнения заявок на перевозку (ГУ-12), что высвободит парк, поскольку "сейчас объемом парка все давят, рассчитывая увеличить процент выполнения своих ГУ-12, а также притормаживать вход с Дальнего Востока на ЗСЖД, чтобы туда не стягивался парк".