Цены на нефть завершают ростом четвертую неделю подряд

Brent торгуется у $80,6 за баррель

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Нефтяные котировки растут в пятницу и завершают в плюсе четвертую неделю подряд в ожидании дефицита на рынке во втором полугодии этого года, пишет MarketWatch.

Сентябрьские фьючерсы на сорт марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:42 по московскому времени подорожали на $0,96 (1,2%) - до $80,6 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличились на $1,1 (1,45%) и достигли $76,75 за баррель.

С начала текущей недели Brent подорожала на 0,5%, WTI - более чем на 1%. В июле прирост котировок составляет соответственно свыше 6% и 7%.

Любой потенциал роста цен на нефть "ограничен мрачными перспективами китайской экономики", отмечает старший аналитик ActivTrades Рикардо Евангелиста. "Китай никак не может восстановить темпы экономического роста, к которым мы привыкли в допандемийные годы, и, поскольку он является крупнейшим в мире импортером нефти, это ухудшает перспективы будущего спроса", - считает он.

Однако на этой неделе Пекин заявил о планах применить меры экономического стимулирования, что вселило "некоторую надежду в нефтетрейдеров", отмечает эксперт. "Такие меры могут изменить ожидания, повысить прогнозы спроса и поднять цены на нефть", - полагает Евангелиста.

Кроме того, позитивными для рынка факторами являются объявленное Саудовской Аравией и Россией сокращение добычи, а также ожидания, что крупнейшие центральные банки мира близки к завершению цикла ужесточения денежно-кредитной политики.