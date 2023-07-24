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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:39

Ryanair в I финквартале увеличила чистую прибыль в 3,5 раза

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Ирландская Ryanair Holdings Plc, крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер, в первом квартале 2024 финансового года увеличила чистую прибыль в 3,5 раза, что оказалось лучше прогноза аналитиков.

Как сообщается в пресс-релизе авиаперевозчика, чистая прибыль в апреле-июне составила 662,9 млн евро по сравнению с 187,5 млн евро за аналогичный период годом ранее.

Выручка выросла на 40% - до 3,65 млрд евро с 2,6 млрд евро.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали прибыль компании на уровне 506,2 млн евро при выручке в 3,59 млрд евро.

За прошлый квартал услугами Ryanair воспользовались 50,4 млн пассажиров против 45,5 млн годом ранее.

Авиакомпания отметила хорошие объемы бронирования билетов на текущий финквартал.

Тем не менее прогноз перевозок в целом на 2024 фингод был понижен со 185 млн пассажиров до 183,5 млн пассажиров (рост на 9% относительно прошлого фингода).

Капитализация Ryanair за последние двенадцать месяцев выросла более чем на 36%, в то время как фондовый индекс FTSE 100 прибавил 5,3%.

Ryanair Ирландия
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