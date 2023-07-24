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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:39

Stellantis и Samsung SDI создадут второй совместный завод по выпуску аккумуляторов в США

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Европейский автомобильный концерн Stellantis NV и южнокорейская Samsung SDI договорились о строительстве второго совместного предприятия по производству аккумуляторов в США, сообщил Stellantis.

Первый завод в Кокомо (штат Индиана) должен запустить производство в начале 2025 года.

Второй проект, анонсированный в понедельник, предусматривает строительство завода, который на первом этапе сможет производить аккумуляторы совокупной емкостью 34 гигаватт-часов в год. Предполагается, что это предприятие будет введено в строй в начале 2027 года.

"Новая площадка поможет нам в достижении цели выпуска по крайней мере 25 новых моделей электромобилей в Северной Америке до конца текущего десятилетия", - заявил глава Stellantis Карлос Таварес.

Компании пока не определились с местом строительства нового предприятия и обещают обнародовать детали нового плана позднее.

Samsung Stellantis Индиана Карлос Таварес США Кокомо
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