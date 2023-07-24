Morgan Stanley улучшил прогнозы для ВВП США с учетом влияния "байденомики"

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Morgan Stanley существенно улучшил прогнозы для экономики США, отметив, что инициативы американского президента Джо Байдена по стимулированию инвестиций, в том числе, в инфраструктуру приносят свои плоды, сообщает MarketWatch.

Законопроект Infrastructure Investment and Jobs Act, предложенный администрацией Байдена, был принят в 2021 году. Другая инициатива президента США - Inflation Reduction Act (IRA), сфокусированная, в частности, на климатических инициативах, была утверждена законодательно год назад. Многие из стимулирующих мер, предусмотренных этой программой, связаны с внутренним производством и созданием рабочих мест в США.

К настоящему времени программы Байдена начали сказываться на внутренней экономике, "вызвав бум в сфере масштабных инфраструктурных проектов и рост инвестиций американского бизнеса во главе с производственными компаниями", отмечает главный экономист Morgan Stanley по США Эллен Центнер.

С учетом этого Morgan Stanley пересмотрел оценку роста ВВП США в первом полугодии до 1,9% с ожидавшихся ранее 0,5%.

"Американская экономика в первом полугодии росла гораздо быстрее, чем мы ожидали, что обеспечило комфортный запас прочности нашему давнему прогнозу о "мягкой посадке" экономики", - говорит Центнер.

В Белом доме назвали подход президента к стимулированию экономического роста "байденомикой", напомнил MarketWatch.

Рассчитывая на плоды "байденомики", эксперты Morgan Stanley повысили более чем вдвое прогноз роста ВВП США на четвертый квартал 2023 года - до 1,3% в пересчете на годовые темпы с 0,6%. Прогноз на 2024 год улучшен до 1,4% с 1,3%.

"За этими прогнозами стоит мощный промышленный рост США", - отмечает Центнер.

По прогнозу Morgan Stanley, инвестиции в нежилое строительство в стране в четвертом квартале вырастут на 12,9% в годовом выражении, инвестиции штатов и местных органов власти - на 4%.