Норматив биржевых продаж бензина и дизтоплива с сентября планируется повысить на 1 п.п.

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - ФАС и Минэнерго разработали проекты актов о планируемом увеличении биржевых продаж автомобильного бензина и дизельного топлива с 1 сентября 2023 года на 1 процентный пункт, сообщили журналистам в министерстве.

"Эта мера направлена на увеличение объёма предложения на внутреннем рынке и стабилизацию цен", - говорится в комментарии.

В Минэнерго подчеркивают, что "дефицита на рынке бензина нет, производство топлива постепенно увеличивается после окончания первой волны плановых ремонтов на НПЗ".

"Ситуация на российском топливном рынке находится под контролем, спрос на внутреннем рынке полностью обеспечен предложением. Минэнерго совместно с ФАС регулярно следят за ситуацией и проводят совещания с участниками рынка", - отметили в ведомстве, добавив, что для этого, в частности, разработан проект увеличения норматива биржевых продаж.

Как ранее сообщали "Интерфаксу" источники, знакомые с протоколом совещания у вице-премьера Александра Новака по топливному рынку от 30 июня, Минэнерго и ФАС должны обеспечить принятие совместного приказа об увеличении нормативов продаж бензина и дизельного топлива на бирже на 1 процентный пункт и сделать предложения о возможности дальнейшего увеличения нормативов по бензину до 15% (до 25 июля отчитаться в правительство).

Как сообщала пресс-служба правительства, "вице-премьер поддержал предложение ФАС об увеличении минимального объёма продаж бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) до 13% от объёма производства, а также поручил обсудить возможность дальнейшего наращивания нормативов в случае обострения рыночной ситуации".

Текущий норматив биржевых продаж по дизтопливу - 8,5%, по бензину - 12%.

Кроме того, к 3 августа регуляторам поручено проработать вопрос квотирования экспорта нефтепродуктов, а также определить дальнейшие меры по недопущению "серого" экспорта нефтепродуктов, а при необходимости - подготовить соответствующий проект постановления правительства.

Профильным ведомствам поручается до 3 августа скоординироваться по поводу равномерного графика ремонтов НПЗ, чтобы обеспечить в ремонтный период стабильные поставки нефтепродуктов на внутренний рынок.

До 14 июля заинтересованные стороны должны были определить первоочередные и имеющие острое социально-экономическое значение факторы на рынке, подготовить соответствующие предложения для рассмотрения на совещании в правительстве.