ЦБ прогнозирует прибыль банков РФ в 2023 г. на уровне или выше рекорда 2021 г. в 2,4 трлн руб.

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - ЦБ прогнозирует прибыль банков в этом году на уровне или выше рекорда 2021 года (2,4 трлн руб.), сказал глава департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов на пресс-конференции во вторник.

"По полугодию прибыль у нас 1,7 млрд руб., очень высокая, то есть выше всех прогнозов. И, очевидно, нам надо наш прогноз тоже будет пересматривать. Мы до этого говорили, что (прибыль банков - ИФ) может превысить 2 трлн ориентировочно. Уже очевидно, что превысит 2 трлн, здесь вопрос до какой цифры дойдет. Мы чуть точнее прогноз дадим попозже, мы хотим по банкам более точно посчитать", - сказал Данилов.

"Вероятно, мы будем близко к 2021 году. То есть в районе 2021 года, может быть повыше даже чуть-чуть", - добавил он.

По славам главы департамента, удваивать прибыль банков за полугодие для прогноза некорректно, так как в этом показателе есть большая доля волатильных компонентов, в частности валютной переоценки.

"Минус (от прибыли - ИФ) у нас будут резервы и плюс не будет той валютной переоценки или она будет меньше. Если вы исключите отсюда (из прибыли за полгода - ИФ) валютную переоценку - это будет 1,2 млрд руб. Поэтому мы хотим дать более точный прогноз", - отметил Данилов.

"Я пока даю в качестве ориентира цифру 2021 года, потому что мы скорее всего будем близко к этой цифре, может быть чуть выше даже", - уточнил он.

Российские банки в 2021 году показали рекордную прибыль на уровне 2,4 трлн рублей.

ЦБ ранее прогнозировал, что российские банки в 2023 году могут заработать свыше 2 трлн рублей прибыли.