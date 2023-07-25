Банки РФ в I полугодии получили 1,7 трлн рублей прибыли против убытков годом ранее

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Российские банки в первом полугодии получили чистую прибыль в размере 1,7 трлн рублей против 1,5 трлн рублей убытков за аналогичный период прошлого года, говорится в обзоре Банка России о динамике развития банковского сектора.

По данным ЦБ, в июне банки заработали 314 млрд рублей, что на 15% больше результата мая. Около половины июньской прибыли составили доходы от валютной переоценки (153 млрд рублей) на фоне ослабления рубля (на 7% за июнь). Кроме того, прибыль поддержали доходы от ценных бумаг (около 30 млрд рублей) и дивиденды от дочерних компаний (порядка 33 млрд руб.). Основная прибыль, не включающая эти факторы, снизилась до 125 млрд рублей с 250 млрд рублей.

Снижение основной прибыли ЦБ связал с ранее ожидаемым ростом отчислений в резервы по кредитам юрлиц и прочим активам до 204 млрд рублей (+108 млрд рублей к маю). Стоимость риска по корпоративным кредитам в июне (около 1,1%) соответствует среднему историческому значению (1-1,5%) и "нашим прогнозным оценкам".

Количество прибыльных банков в июне выросло до 245 (75% от общего числа) по сравнению с 237 в апреле (73%). По итогам первого полугодия прибыльным был 271 банк (83%) с долей в активах сектора 99%.

Балансовый капитал вырос на 324 млрд рублей, до 12,8 трлн рублей за счет прибыли сектора, а также докапитализации отдельных банков (порядка 100 млрд рублей), преимущественно путем проведения допэмиссии. Рост балансового капитала сдерживался прошедшей через капитал отрицательной переоценкой субординированных инструментов (-43 млрд рублей) и ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (-27 млрд рублей) на фоне ослабления курса рубля (-7%), а также выплатой дивидендов (-31 млрд рублей).