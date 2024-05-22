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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:00

Biogen купит Human Immunology Biosciences за сумму до $1,8 млрд

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Американская биотехнологическая компания Biogen Inc. сообщила, что покупает частную Human Immunology Biosciences.

Biogen выплатит $1,15 млрд сразу и еще до $650 млн при выполнении определенных условий.

Закрытие сделки ожидается в третьем квартале. Она будет оплачена денежными средствами, и возможно, с использованием револьверного кредита.

Транзакция не должна отразиться на прогнозах Biogen на текущий год.

Biogen Human Immunology Biosciences США
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