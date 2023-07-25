ОАК после присоединения "МиГа" и "Сухого" получила в I полугодии 4,9 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) в I полугодии 2023 года получило 4,9 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 6,3 млрд руб. чистого убытка за этот же период прошлого года, сказано в отчетности компании.

Выручка выросла примерно в 6,2 раза до более 49 млрд руб., себестоимость продаж - в 5 раз до 37,6 млрд руб. Прочие доходы увеличились в 3,3 раза до 20,1 млрд руб., прочие расходы - снизились на 23% до 8,7 млрд руб.

Долгосрочные обязательства ОАК на конец отчетного периода составили 462,4 млрд против 409,3 млрд руб. на конец 2022 года, относящиеся к ним заемные средства - 346,9 млрд против 317,8 млрд руб. Краткосрочные обязательства были на уровне 470,5 млрд против 667,4 млрд руб., в том числе заемные средства - 79,8 млрд против 308,2 млрд руб.

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе ОАК, на финансовых результатах положительно сказалось произошедшее в 2022 году объединение ОАК, "Сухого" и "МиГа", а также интенсификация производства и поставок.

Реорганизация ОАК путем присоединения к ней "Сухого" и "МиГа" была одобрена акционерами в январе прошлого года. Упрощение корпоративной структуры позволит исключить дублирующие административные функции и сократить общехозяйственные затраты корпорации, поясняли в пресс-службе ОАК.

ОАК объединяет конструкторские бюро и авиастроительные предприятия РФ, контролируется госкорпорацией "Ростех".