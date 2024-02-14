ОАК увеличила годовой чистый убыток по РСБУ на 18%, до 54,6 млрд рублей

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Чистый убыток ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) по РСБУ увеличился в 2023 году на 18%, до 54,6 млрд рублей.

Выручка компании увеличилась на 64%, до 162,5 млрд рублей., себестоимость продаж - на 68%, до 143,9 млрд рублей, говорится в отчетности ОАК.

Существенное влияние на финансовый результат ОАК оказали прочие расходы (75,9 млрд рублей против 75,2 млрд рублей годом ранее), обесценение финансовых вложений (48,6 млрд рублей. против 47,3 млрд рублей), проценты к уплате (17,3 млрд рублей против 6,5 млрд рублей). Прочие доходы составили 40,7 млрд рублей против 33,5 млрд рублей за предыдущий год.

Долгосрочные обязательства ОАК на конец отчетного периода составили 543,3 млрд против 409,3 млрд рублей на конец 2022 года, относящиеся к ним заемные средства - 289,6 млрд против 317,8 млрд рублей. Краткосрочные обязательства были на уровне 610 млрд против 667,4 млрд рублей, в том числе заемные средства - 158 млрд против 308,2 млрд рублей.

После отчетного периода ОАК привлекла долгосрочные кредиты на сумму около 4,5 млрд рублей и погасила кредиты на более 3 млрд рублей, из которых 2,6 млрд рублей составляет погашенная задолженность по начисленным процентам, сказано в отчете.

ОАК объединяет конструкторские бюро и авиастроительные предприятия России, контролируется госкорпорацией "Ростех".