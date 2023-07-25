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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:18

Рынок акций РФ обновил максимум индекса МосБиржи с февраля 2022 г. во главе с Ozon

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник продолжил рост на фоне благоприятной внешней фондовой конъюнктуры и возобновления подъема нефти после локальной коррекции (Brent вновь превысила $83 за баррель) в преддверии заседания Федрезерва США по ключевой ставке. Индекс МосБиржи обновил максимум с февраля 2022 года, превысив 2975 пунктов во главе с расписками Ozon (+4,7%), обновили свои максимумы бумаги "Селигдара" (+15%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2975,36 пункта (+1,3%), индекс РТС - 1038,57 пункта (+1,5%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже выросли в пределах 3,3%.

Доллар к 18:50 по Москве просел до 90,22 рубля (-0,29 рубля).

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