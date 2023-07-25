Рубль во вторник вырос к доллару и евро на фоне подготовки к налоговым выплатам июля

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро подешевели на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль вырос к бивалютной корзине на фоне подготовки компаний-экспортеров к налоговым выплатам июля и заметно подорожавшей нефти.

Курс доллара США составил 90,13 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 37,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 99,64 руб./EUR1, подешевев на 85,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 59,08 копейки - до 94,4 руб. Курс китайского юаня поднялся на 5,8 копейки - до 12,63 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепился к доллару и евро по итогам торгов вторника благодаря спросу на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров при подготовке к налоговым выплатам месяца. 28 июля им предстоит перечислить в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, налог на прибыль, НДД и акцизы. Кроме того, поддержку рублю продолжили оказывать рост цен на нефть, а также пятничные решения Банка России повысить ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов, до 8,5%, и начать операции "зеркалирования" по паре "китайский юань - рубль".

Банк России с 1 августа помимо регулярных операций по покупке/продаже иностранной валюты в рамках бюджетного правила начнет осуществлять операции в связи с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) для размещения их в разрешенные финансовые активы внутри страны, сообщил в пятницу регулятор.

Инфляция в РФ

Инфляция в РФ в настоящее время умеренная, но есть признаки ускорения роста цен, важно сохранить ценовую стабильность нашей экономики, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы хорошо знаем, видим и основные риски для социально-экономического развития. Недавно разговаривали с председателем Центрального банка, разделяю эти позиции. Один из этих рисков - это рост инфляции. Да, на текущий момент она умеренная, но уже отмечаются признаки ускорения инфляции, в том числе из-за того, что предложение российских производителей отстает от спроса. Важно сохранить ценовую стабильность нашей экономики, обеспечить баланс спроса и предложения", - сказал президент на совещании по экономическим вопросам во вторник.

По оценке Банка России на 17 июля, годовой темп прироста потребительских цен возрос до 3,6% после 2,5% в мае и 3,3% в июне. ЦБ прогнозирует, что годовая инфляция в 2023 году составит 5-6,5% и вернется к 4% в 2024 году.

Банк России на заседании совета директоров 21 июля также отметил усилившееся инфляционное давление, подчеркнул, что это во многом является отражением того, что устойчивый рост внутреннего спроса превышает возможности расширения производства во многих отраслях, в том числе вследствие ограниченности свободных трудовых ресурсов. Также ускоряется перенос в цены произошедшего с начала 2023 года ослабления рубля.

Дефицит бюджета

Дефицит федерального бюджета РФ в текущем году может превысить плановое значение в 2% ВВП. "Сейчас размер дефицита выходит примерно на уровни, которые мы закладывали в план. По итогам года его размер составит 2-2,5% ВВП. Точнее можно будет сказать во втором полугодии", - сказал глава Минфина Антон Силуанов в интервью aif.ru, добавив, что "у нас достаточно ресурсов и для выполнения плановых расходов, и дополнительных, которые возникают в течение года".

В январе-июне, по предварительным данным Минфина, бюджет был исполнен с дефицитом 2,595 трлн рублей (план - 2,9 трлн рублей). Увеличение дефицита в начале года Минфин, в частности, объяснял опережающим финансированием ряда расходных статей в январе-феврале.

Силуанов и ранее отмечал, что в 2023 году возможны небольшие отклонения дефицита федерального бюджета от планового уровня в 2% ВВП, но говорил, что оно возможно в обе стороны.

Глобальный рынок капитала находится в ожидании заседаний ведущих центробанков мира. Федеральная резервная система, как ожидается, в среду повысит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, при этом повышение может оказаться последним в текущем цикле.

Европейский центральный банк, заседание которого пройдет в четверг, также может поднять все три основные ставки на 25 базисных пунктов, при этом скорого окончания цикла ужесточения денежно-кредитной политики в еврозоне аналитики не ожидают.

Банк Японии в пятницу, скорее всего, сохранит ультрамягкий курс денежно-кредитной политики, хотя некоторые экономисты считают, что риторика японского центробанка может немного ужесточиться.

Комментарии аналитиков

Как отметил в интервью "Интерфаксу" аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов, можно сказать, что в целом сегодняшний день был успешным для российской валюты, и рубль сумел укрепиться примерно на 0,4% против всех рассматриваемых валют. "Курс доллара пытается пробить вниз уровень в 90 руб., евро опустился ниже 100 руб., а юань находится у 12 руб. Доллар укрепился по отношению к евро после того, как последние экономические данные указали на относительный рост деловой активности в США по сравнению со слабыми данными еврозоны, в то время как рынки сосредоточены на заседаниях центральных банков, которые пройдут на этой неделе. Тем временем юань оказался под давлением из-за опасений, что, хотя дополнительные меры по стимулированию экономики Китая и были позитивно встречены рынками, увеличение ликвидности может оказать давление на валюту Поднебесной, особенно если китайский регулятор продолжит снижение процентных ставок. Сейчас рубль получает поддержку после недавнего решения ЦБ РФ о поднятии ставки на 100 базисных пунктов и дополнительных продажах юаня на рынке. Также поддержку оказывают и налоговые поступления. Среди факторов давления можно выделить самый критичный: доходы после продажи энергоресурсов за рубеж остаются на иностранных счетах дочерних предприятий и не поступают в бюджет РФ", - говорит Маслов.

"Российская валюта во вторник укрепилась по отношению к доллару США. Завершила основную торговую сессию вблизи отметки 90. Поддержку национальной валюте сегодня обеспечили растущая нефть, а также повышенный спрос на национальную валюту со стороны экспортеров, готовящихся к погашению налоговых обязательств. Вместе с тем на рубль оказывает давление укрепляющийся доллар США, индекс доллара (DXY) растет шестую торговую сессию подряд", - отмечает портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова.

Цены на нефть

Цены на нефть поднимаются во вторник вечером из-за роста оптимизма трейдеров в отношении спроса в Китае благодаря стимулирующим мерам, объявленным Пекином.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по Москве подорожали на 1,03% - до $83,58 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на 1,35% - до $79,8 за баррель.

Власти КНР будут стимулировать потребление, в том числе автомобилей и электроники, а также спрос на услуги, включая спорт, туризм и отдых, говорится в заявлении Политбюро Компартии КНР, опубликованном во вторник.

"Ситуация в Китае очень важна для глобального роста спроса на нефть в этом году, и у трейдеров возникали опасения в связи с более слабым, чем ожидалось, восстановлением экономики страны, - отмечается в обзоре ING, который цитирует Market Watch. - Сигналы о новых стимулах помогают снизить эти опасения".

Курсы валют

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 по Москве, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 26 июля на 39,45 копейки, до 90,0945 руб./$1, и уменьшил курс евро на 66,96 копейки, до 99,6918 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи во вторник опустился на 47,53 копейки по отношению к понедельнику и составил 90,0816 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 снизился на 40,37 копейки и составил 90,1186 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 395,088 млн, из которых $446,945 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $948,143 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 65,77 копейки, до 99,7086 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 71,8 копейки, до 99,6549 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR518,39 млн, из которых EUR167,707 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR350,683 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 25 июля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 748,7 млрд рублей (при лимите 2,3 трлн рублей и спросе 1 трлн 748,7 млрд рублей) в среднем по ставке 7,41% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 18 июля, банки разместили 1 трлн 390 млрд рублей (при лимите 1 трлн 390 млрд рублей и спросе 2 трлн 528,5 млрд рублей) в среднем по ставке 7,3% годовых.

Ставки на рынке межбанковского кредитования во вторник повысились относительно предыдущих значений. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" выросла на 19 базисных пунктов - до 8,25% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц повысилась на 4 базисных пункта - до 7,61% годовых, на 3 месяца увеличилась на 2 базисных пункта - до 7,41% годовых, на 6 месяцев прибавила 1 базисный пункт, поднявшись до 7,42% годовых.