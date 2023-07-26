Рынок акций РФ открылся незначительными изменениями индексов МосБиржи и РТС

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в среду демонстрирует смешанную динамику blue chips на фоне стабилизации рубля и ухудшения внешней конъюнктуры в преддверии решения Федрезерва США по монетарной политике; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов изменились в пределах 0,1%, во "втором эшелоне" упали расписки Qiwi на корпоративных новостях об ограничении движения средств клиентов.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2974,38 пункта (-0,03%), индекс РТС - 1039,36 пункта (+0,08%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже изменились в пределах 1,3%.

Доллар стоит 90,13 рубля (-0,01 рубля).

Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (-1%), "Газпрома" (-0,5%), "Татнефти" (-0,3%), ВТБ (-0,3%), "Магнита" (-0,3%), "Газпром нефти" (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%), ПАО "Полюс" (-0,2%), "Северстали" (-0,1%), АФК "Система" (-0,1%), "Русала" (-0,1%).

Расписки Qiwi упали на 3,6%, до 609 рублей.

Киви банк временно ограничил вывод средств физлицами с Qiwi-кошельков на банковские счета и снятие наличных из-за предписания ЦБ, говорится в сообщении платежного сервиса. Регулятор выдал ограничительное предписание банку в связи с недочетами, обнаруженными в ходе проверки выполнения требований к составлению отчетности и ведению документации. Предписание действует в отношении ряда операций физлиц и вступает в силу с 26 июля. В связи с этим вводится лимит на вывод средств на карты и счета других банков в размере одной тысячи рублей в месяц. Средства с Qiwi-кошелька нельзя будет вывести через систему быстрых платежей или обналичить.

Подорожали расписки OZON (+1,3%), TCS Group (+0,7%), акции "Роснефти" (+0,7%), "ММК" (+0,7%), "Аэрофлота" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,4%), "Яндекса" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), "НЛМК" (+0,2%), Сбербанка (+0,1% и +0,3% "префы"), "МТС" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%).

Оценки аналитиков

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, в среду индекс МосБиржи продолжит продвигаться к круглому уровню 3000 пунктов. Ключевым фактором, который обеспечит рост, должна стать высокая нефть. На этом фоне толкать индекс вверх вновь будут акции нефтяных компаний ("ЛУКОЙЛа", "Татнефти" и "Роснефти"). Продолжат пользоваться спросом акции внутренних сегментов, вероятны новые взлеты в "третьем эшелоне". В среду "Магнит" должен представить результаты выкупа акций - вполне вероятно, что это подстегнет спрос на бумаги компании, полагает аналитик.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов, индекс МосБиржи подошел вплотную к рубежу 3000 пунктам.

В среду все ждут итогов заседания ФРС США и пресс-конференции главы регулятора Джерома Пауэлла. Скорее всего, американский регулятор увеличит ставки на 0,25 п.п., а Пауэлл даст понять, что цикл повышения ставок заканчивается. Хотя рынок этого и ждет, но такой сценарий может вызвать всплеск интереса к рисковым активам, полагает эксперт.

"Для России наиболее важными являются нефтяные цены. Баррель нефти Brent стоит выше $83, однако позитив от ФРС может спекулятивно двинуть котировки в сторону сопротивления $88. Стоит также отметить, что в последние дни нефть часто растет после полудня. На удорожании нефти индекс МосБиржи может превысить отметку 3000 пунктов, но закрепиться над ней без коррекции будет неимоверно трудно", - считает Антонов.

В США во вторник индексы акций выросли на 0,1-0,6% во главе с Nasdaq, Dow Jones (+0,1%) завершил в "плюсе" уже 12-ю сессию подряд, чего не наблюдалось с 2017 года, отмечает MarketWatch.

Трейдеры оценивали корпоративную отчетность за прошедший квартал. В общей сложности на этой неделе финансовые результаты опубликуют порядка 170 компаний из индекса S&P 500. Прибыли 79% из 130 компаний индекса, уже отчитавшихся за минувший квартал, превзошли прогнозы рынка, свидетельствуют данные FactSet.

Азиатские рынки акций

В среду на рынках Азии преобладает коррекционное снижение индексов акций за исключением Австралии (японский Nikkei 225 просел в пределах 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,8%, южнокорейский Kospi потерял 1,7%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,3%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 топчется на уровне вторника).

Австралийский рынок подрос на данных об инфляции: рост потребительских цен во втором квартале замедлился до 6% по сравнению с 7% в январе-марте. Это минимальные темпы повышения с третьего квартала 2022 года. Аналитики в среднем прогнозировали 6,2%.

Аналитики ждут итогов очередных заседаний Федеральной резервной системы США и Европейского центрального банка. Кроме того, в пятницу пройдет встреча руководства Банка Японии, который, как ожидает большинство аналитиков и экономистов, сохранит ультра-мягкую денежно-кредитную политику.

Эксперты уверены, что Федрезерв повысит базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5% 26 июля. Многие считают, что на этом цикл ужесточения денежно-кредитной политики американским ЦБ может завершиться.

Заявление ФРС, которое будет опубликовано по итогам заседания, а также слова председателя Федрезерва Джерома Пауэлла в ходе последующей пресс-конференции, вероятно, станут главным фактором, который повлияет на динамику рынков акций, облигаций, а также валют в среду, отмечает Marketwatch. При этом эксперты в основном не ждут существенного изменения риторики Пауэлла.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены корректируются после подъема накануне до максимумов с середины апреля.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $83,28 за баррель (-0,4% и +1,1% накануне), сентябрьская цена WTI - $79,26 за баррель (-0,5% и +1,1% во вторник).

Снижению рынка способствуют данные Американского института нефти (API), показавшие увеличение запасов в США на прошлой неделе. Резервы повысились на 1,319 млн баррелей после снижения на 797 тыс. баррелей неделей ранее, сообщил API.

Официальные данные о запасах энергоносителей в США за неделю, завершившуюся 21 июля, будут обнародованы министерством энергетики в среду в 17:30 по Москве. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем прогнозируют снижение резервов нефти на 4,4 млн баррелей, бензина - на 2 млн баррелей, дистиллятов - на 2,3 млн баррелей.

Накануне стало известно, что власти КНР намерены стимулировать потребление, в том числе покупку автомобилей и электроники, а также спрос на услуги, включая спорт, туризм и отдых.