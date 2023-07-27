Экспорт удобрений из РФ в Африку в 2023 году будет не ниже прошлогоднего уровня

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Экспорт российских удобрений в Африку в 2023 году будет не ниже прошлогоднего уровня, считает глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев.

"Я думаю, что это точно как минимум уровень прошлого года. Та ценовая конъюнктура, которая сегодня существует по всем видам минеральных удобрений, дает возможность странам Африки и другим нашим контрагентам увеличить объемы закупки минеральных удобрений", - сказал Гурьев.

В 2022 году Россия поставила в Африку 1,6 млн тонн минеральных удобрений - 12% от общего объема импорта удобрений на континент, сказал Гурьев. "Внутри этого коридора, конечно, Россия может наращивать свою долю рынка безотносительно роста самого спроса со стороны Африки (...) Мы понимаем, что находимся как производители в сильно конкурентной среде", - отметил он.

Основными проблемами при поставках в Африку являются дефицит платежеспособного спроса, отсутствие портовой и логистической инфраструктуры, а также необходимость обучения фермеров агрокультуре, сказал Гурьев. "Эти проблемы будут решаться - это однозначно вопрос не года, не двух лет и не трех, но динамика уже видна, рост потребления со стороны региона постоянен. Я думаю, что первая реальная вещь, которая будет сделана, это создание больших хабов минеральных удобрений, обеспечение логистики, портовой инфраструктуры не только на вход, но и на выход: так, чтобы можно было также вывозить зерно, тем самым обеспечивая валютой африканские страны-производители. Тогда весь этот бизнес заработает гораздо быстрее и динамичнее, и мы увидим действительно мощнейший рост сельского хозяйства в странах Африки", - считает Гурьев.

За последние 5 лет Россия удвоила поставки удобрений в Африку, отметил он.