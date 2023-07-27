Алжир вошел в число лидеров по закупкам российской пшеницы

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Алжир в 2022/2023 сельхозгоду вошел число лидеров по закупкам российской пшеницы, следует из мониторинга Союза экспортеров зерна.

"Алжир буквально ворвался в пятерку крупнейших импортеров российской пшеницы, закупив ее 2,1 млн тонн против 28 тыс. тонн в предыдущем сельхозгоду", - сообщил "Интерфаксу" председатель правления союза Эдуард Зернин.

Резко активизировала закупки и Ливия - до 1,3 млн тонн с 225 тысяч тонн соответственно. Столько же пшеницы из России импортировала и Кения, увеличив закупки на 46%. Среди лидеров по темпам прироста глава союза также назвал Судан, закупивший 1,48 млн тонн против 1,1 млн тонн (рост на 29%), и ЮАР - 476 тысяч тонн против 372 тысяч тонн (рост на 28%).

По данным союза, Нигерия снизила закупки российской пшеницы с 1,2 млн тонн до 130 тысяч тонн, Камерун - с 265 тысяч до 36 тысяч тонн, Демократическая республика Конго - с 252 тысяч до 33 тысяч тонн, Гана - с 252 тысяч до 68 тысяч тонн, Ангола - с 220 тысяч до 50 тысяч тонн соответственно.

Как заявил Зернин, страны исламской Северной Африки, входящие в регион MENA, являются крупными покупателями зерна на мировом рынке и, за редким исключением, стабильно входят в число крупнейших импортеров зерна из РФ. Исключение составляют лишь Марокко и Тунис. "Отгрузки идут и в страны Магриба. Что же касается стран субсахарской Африки, то в этом направлении экспорт пока фрагментарен", - сказал он.

Зернин также сообщил, что всего за минувший сельхозгод Россия экспортировала в страны Африки 17,5 млн тонн зерна, из них 16,5 млн тонн пшеницы, что на 63% больше, чем в предыдущем сезоне.

Глава союза считает, что в этом сельхозгоду экспорт российского зерна на африканский континент будет расти. С начала текущего сезона в Африку уже отправлено 1,3 млн тонн зерна, в том числе 1,1 млн тонн пшеницы.

Всего, по данным союза, в прошлом сезоне Африка закупила на мировом рынке 72,9 млн тонн зерна, из них 42,7 млн тонн пшеницы.

Президент Владимир Путин заявил 27 июля на форуме "Россия-Африка", что в первом полугодии этого года Россия экспортировала в Африку почти 10 млн тонн зерна.