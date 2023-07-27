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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

Samsung во II квартале сократила чистую прибыль в 6,4 раза

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Южнокорейская Samsung Electronics Co., крупнейший мировой производитель полупроводниковой продукции и смартфонов, во втором квартале сократила чистую прибыль в 6,4 раза, однако результат оказался лучше ожиданий.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-июне составила 1,724 трлн вон ($1,35 млрд) против 11,099 трлн вон за аналогичный период прошлого года.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали, что компания получит 889,5 млрд вон.

Операционная прибыль Samsung рухнула на 95% - до 668,5 млрд вон. Это минимальный показатель более чем за 14 лет (с первого квартала 2009 года). При этом бизнес по выпуску чипов зафиксировал убыток в размере 4,36 трлн вон.

Выручка уменьшилась на 22% - до 60,006 трлн вон.

Котировки акций Samsung растут на 2% в ходе торгов в четверг. Рыночная стоимость компании с начала текущего года увеличилась почти на 29% (до 466 трлн вон), в то время как фондовый индекс Kospi прибавил около 17%.

Samsung
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