Источники Bloomberg ждут повышения ставок ЕЦБ на 25 б.п.

Здание Европейского Центробанка во Франкфурте Фото: Sebastian Gollnow/picture alliance via Getty Images

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк на заседании 27 июля, как ожидается, вновь поднимет ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.), но даст неопределенный сигнал о будущей политике, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Сейчас базовая ставка по кредитам составляет 4% годовых, ставка по депозитам - 3,5%, ставка по маржинальным кредитам - 4,25%.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила в июне, что регулятор не достиг поставленных целей в борьбе с инфляцией, и "с большой вероятностью" вновь поднимет ставки в июле.

Дальнейшее направление политики ЕЦБ остается неопределенным. Его руководители пытаются выбрать тон, который позволит им по итогам июльского заседания избежать как сигналов о дальнейшем повышении ставок, так и сигналов о паузе в цикле ужесточения денежно-кредитной политики, передает Bloomberg.

"ЕЦБ хочет донести до рынка свою приверженность возврату инфляции в еврозоне к целевому показателю и готовность поднимать ставку выше и дольше, если это потребуется, - отмечают эксперты Deutsche Bank Research. - Есть достаточно данных (в том числе, рост зарплат), которые говорят в пользу повышения ставки по депозитам до 4% в сентябре. Однако есть и такие данные, которые говорят об обратном (например, спад деловой активности, на которой указывают индексы менеджеров по закупкам (PMI))".

Сводный PMI в еврозоне в июле снизился до минимальных с ноября 48,9 пункта по сравнению с 49,9 пункта месяцем ранее, говорится в отчете Hamburg Commercial Bank (HCOB) и S&P Global. Значение индикатора ниже отметки в 50 пунктов говорит об ослаблении деловой активности.

Инфляция в регионе (индекс CPI) в июне замедлилась до 5,5% в годовом выражении (6,1% в мае) - самого низкого значения с января 2022 года. В то же время рост потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) ускорился до 5,5% с 5,3% в мае.

На прошлой неделе член совета управляющих ЕЦБ и глава Центробанка Нидерландов Клаас Кнот заявил, что ужесточение денежно-кредитной политики после июльского заседания не является предрешенным.

"Я думаю, что в июле это необходимо", - сказал Кнот, считающийся одним из главных "ястребов" в ЕЦБ. В дальнейшем, по его словам, повышение ставки "в лучшем случае возможно, но ни в коем случае не гарантировано".

Глава Бундесбанка Йоахим Нагель заявил, что изменение ставок в сентябре будет зависеть от статданных.

Решение ЕЦБ по итогам предстоящего заседания будет обнародовано 27 июля в 15:15 по Москве, пресс-конференция Лагард начнется полчаса спустя.